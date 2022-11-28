В Татарстане планируют провести образовательный форум для первокурсников

В феврале-марте 2023 года должен состояться образовательный форум для первокурсников Татарстана, где их хотят погрузить в студенческую жизнь. Об этом «Татар-информу» сообщил президент Лиги студентов РТ Руфат Киямов.

«Мы хотим получить поддержку Президента Татарстана Рустама Минниханова и провести большой форум первокурсников „Время первых“. На нем объединятся обучающиеся как крупных городов, так и районов. Мы введем их в студенческую жизнь и объясним, какие возможности у них есть в нашем регионе», — заявил собеседник агентства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане разработают стратегию развития института старост для всей страны.