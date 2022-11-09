В Татарстане планируют провести китайский праздник драконьих лодок

В Татарстане планируют организовать китайский праздник драконьих лодок. Такими планами поделился вице-премьер – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на встрече с Генеральным консулом КНР Сян Бо, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Ожидается, что в рамках праздника устроят гонки на лодках «Дракон», а мероприятие дополнят китайская музыка, кухня, сувениры и многое другое.

«Мы высоко ценим наши дружеские отношения, складывающиеся на протяжении многих лет! На территории Татарстана расположены такие китайские предприятия, как Haier, Midea и другие. Мы стараемся оказывать им помощь во всех возникающих ситуациях», — сказал Олег Коробченко.

Он также выразил надежду на дальнейшее укрепление связей Татарстана и Китая и высказал готовность поддержать Генерального консула во всех необходимых вопросах.

Помимо консула КНР, вице-премьер также обсудил вопросы развития отношений с Генеральным консулом Туркменистана Гуйчем Гараевым.

«У руководителей наших республик всегда были тесные и дружеские отношения. Татарстан заинтересован в расширении экономических и инвестиционных связей с туркменскими партнерами. Большой интерес представляет кооперация в области автомобилестроения, вертолетостроения, нефтегазохимии, энергетики, здравоохранения», — сказал Коробченко на встрече в Казани.

Он отметил активное развитие сотрудничества с предприятиями республики, такими как КАМАЗ, ПАО «Татнефть», АО «Татхимфармпрепараты», ООО «УК «КЭР-Холдинг» и АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс».