Общество 27 февраля 2026 13:58

В Татарстане планируют привить от кори 25 тысяч мигрантов

В этом году в Татарстане планируют привить от кори 25 тысяч мигрантов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Охват вакцинацией против кори стабильно повышается, но остаются люди, которым еще нужна прививка. Мы продолжаем в этом году подчищающую иммунизацию – планируем привить 31 200 человек. 25 тысяч из них – мигранты», – объяснила Авдонина.

В феврале в республике зафиксировали два случая кори. В очаге контакта с заболевшими находились 779 человек, однако вакцинации подлежали 29.

