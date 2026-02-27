В этом году в Татарстане планируют привить от кори 25 тысяч мигрантов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Охват вакцинацией против кори стабильно повышается, но остаются люди, которым еще нужна прививка. Мы продолжаем в этом году подчищающую иммунизацию – планируем привить 31 200 человек. 25 тысяч из них – мигранты», – объяснила Авдонина.

В феврале в республике зафиксировали два случая кори. В очаге контакта с заболевшими находились 779 человек, однако вакцинации подлежали 29.