В Татарстане планируют построить первый в России серийный завод 3D-принтеров

Первый в России серийный завод по изготовлению 3D-принтеров планируют построить в Лаишево на территории особой экономической зоны Иннополис. Об этом сообщил генеральный директор компании «3Д-Интеграция» Михаил Родин на заседании «Татнефтехиминвест-холдинга» в Кабмине РТ.

«Суть проекта в налаживании в России промышленных 3D-принтеров по нескольким технологиям. Мы концентрируемся на промышленных технологиях печати керамикой, металлом и полимерами», – рассказал он.

Родин подчеркнул, что в рамках проекта планируется создать не только завод по производству оборудования, но и цеха по производству изделий. Кроме того, планируется наладить производство порошков и материалов для 3D-печати. По его словам, аддитивные технологии активно используются в производстве: автозапчастей, космических деталей, корпусов устройств, двигателестроении и медицине.

Согласно планам компании, проект будет завершен в 2032 году. Завод позволит выпускать до 290 принтеров в год.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, ознакомившись с проектом, заявил, что необходимо пригласить представителей предприятий республики, которым интересна эта тема, чтобы проработать вопрос с учетом их потребностей.

«Надо сразу понимать, под кого и что мы делаем. Нужно максимально начать с наших предприятий – тех, для кого мы будем делать, – и потом продолжить российскими заказчиками. Тема перспективная, и я думаю, что надо объединить усилия, и если всё пойдет и по цене, и по компонентам, то запустить проект до 2032 года будет реально», – заключил Минниханов.