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Происшествия 6 марта 2025 16:17

В Татарстане планируют поощрять водителей, соблюдающих скорость на платных трассах

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В Татарстане планируют поощрять водителей, соблюдающих скорость на платных трассах
«Татар-информ»

В Татарстане предложили поощрять водителей, соблюдающих скоростной режим на платных дорогах. Для этого планируется измерять среднюю скорость движения и предоставлять скидки на оплату проезда тем, кто не нарушает правила. Об этом сегодня на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения в Кабмине РТ рассказал начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов.

«В республике введены в эксплуатацию новые автомобильные дороги, при этом имеющиеся дорожные условия позволяют водителям пренебрегать требованиям установленного скоростного режима. В этой связи, предлагается проработать положительный международный опыт по поощрению водителей, соблюдающих скоростной режим на платных дорогах. В частности, предлагается измерять среднюю скорость движения и в случае, если водителем не было допущено нарушение, при оплате предоставлять скидку на проезд», – сказал он.

Гарипов предложил принять во внимание корейский опыт, где владельцам платных дорог рекомендуется измерять среднюю скорость автомобилей. Если водители не нарушают правила, им предоставляют скидку при оплате проезда.

По словам главного госавтоинспектора РТ, такая мера, помимо повышения уровня безопасности, поможет привлечь больше транспорта на платные участки.

#платные дороги #госавтоинспекция
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