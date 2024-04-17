В Татарстане планируют поднять оклады госслужащих и работников госорганов

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С 1 июля в Татарстане планируют в 1,05 раза повысить размер денежного вознаграждения министра. Эта сумма необходима для исчисления вознаграждения лицам, замещающим госдолжности. Проект указа Раиса РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

«Для исчисления размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан, в соответствии с пунктом 1 настоящего указа индексировать в 1,05 раза размер ежемесячного денежного вознаграждения министра Республики Татарстан, который составит 46 543 рубля», — говорится в документе.

Напомним, что начиная с 1 января 2023 года его размер составлял 44 326 рублей.

Также с 1 июля 2024 года в Татарстане планируют проиндексировать оклады государственных гражданских служащих, следует из документа, проходящего антикоррупционную экспертизу.

«Повысить с 1 июля 2024 года размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Республики Татарстан в соответствии с замещаемыми ими должностями государственной гражданской службы Республики Татарстан (далее — должностные оклады государственных гражданских служащих Республики Татарстан)», — говорится в документе.

Так, в 1,05 раза планируют проиндексировать должностной оклад обеспечивающих специалистов младшей группы должностей в территориальных органах республиканских органов исполнительной власти. С учетом изменений он будет составлять 13 323 рубля.

Помимо этого, изменится размер ежемесячного поощрения госслужащих — оно будет составлять не 18%, как это было ранее, а 41% от должностного оклада.