В Татарстане планируют «перезагрузить» работу культурно-досуговых учреждений

Экспертный совет Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам выявил проблемы в работе культурно-досуговых учреждений. На выездном заседании комитета их перечислила ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.

Было упомянуто состояние материально-технической базы, в том числе обеспеченность современным оборудованием, трудности с закреплением кадров на селе, недостаточное соответствие уровня профессиональных компетенций работников культурно-досуговых учреждений современным требованиям потребителей из-за отсутствия систематического повышения квалификации по специальности.

Кроме того, вопросы вызвали и предлагаемые на данный момент новые формы работы с населением, в том числе в рамках грантовой деятельности, а также сокращение кружковой деятельности в культурно-досуговых учреждениях.

«Для жителей небольших городов и сельских поселений культурно-досуговые учреждения — это единственный доступный им ареал культуры. Поэтому подготовка квалифицированных кадров — одно из направлений государственной культурной политики», — заметила Ахмадиева.

Она отметила, что далеко не все специалисты отрасли имеют профессиональное образование. Среди руководителей только 30% имеют профильное образование.

«Совместно с Министерством культуры определены меры по устранению кадрового дефицита. Во-первых, это целевая подготовка специалистов по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в Казанском государственном институте культуры. Во-вторых, переподготовка специалистов, не имеющих профильного образования. И, наконец, повышение квалификации специалистов по актуальным направлениям деятельности», — рассказала Ахмадиева.

Вузом также разработана концепция формирования культурной компетенции личности в Республике Татарстан до 2030 года. Она нацелена на формирование последовательной многоступенчатой системы воспитания кадров культуры и искусства и охватывает людей от рождения до «третьего возраста».