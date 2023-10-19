В Татарстане планируют открыть в 2024 году новый зоопарк

В следующем году в татарстанском городе Мамадыш планируют открыть зоопарк. Корреспондент газеты «Республика Татарстан» узнал подробности проекта у инициатора строительства – бизнесмена, владельца сети отелей «Регина» Михаила Скоблионока.

Он отметил, что желание инвестировать в проект связано с его любовью к животным. Кроме того, бизнесмен хочет, чтобы дети могли иметь больше возможностей для знакомства с дикими обитателями нашей планеты.

«Дети по всей нашей республике хотят посетить зоопарки, увидеть диких животных. А сейчас на весь Татарстан есть, по сути, всего два зоопарка и оба в Казани — государственный и наш, в поселке Петровский, где расположен один из отелей “Регина”», – пояснил Скоблионок.

По его словам, в зоопарк в Мамадыше станет более доступным для жителей Закамья, где расположены большие татарстанские города – Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны, Заинск и Альметьевск.

«Дети из этих городов вместе с родителями смогут приезжать в наш зоопарк», — объяснил бизнесмен суть своего замысла.