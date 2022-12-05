В Татарстане планируют организовать Центр сохранения стопы

В 2023 году в Татарстане республиканские врачи планируют создать Центр сохранения стопы. Такую идею доктора предложили для того, чтобы снизить смертность после ампутаций нижних конечностей в республике.

Вопрос создания Центра обсуждался сегодня на круглом столе ангиохирургов и сосудистых хирургов, который прошел в рамках реализации Федерального Национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

«Мы пригласили в качестве экспертов коллег из других регионов России. В больницах этих регионов получилось организовать локальные центры по сохранению стопы. Сообщество ангиохирургов Татарстана планирует создать Центр сохранения конечности, который будет охватывать всю республику. Такого масштаба центров в России пока не существует», – объяснил Главный внештатный рентгенхирург Минздрава РТ Андрей Терегулов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам эксперта, только за год в Татарстане ампутируют более 1700 конечностей. Кого-то вовремя не заметили на уровне поликлиники, а кто-то и вовсе не обращался за помощью к медикам.

«Это значит, что 1700 человек ежегодно становятся инвалидами. Мы хотим изменить этот тренд. И наш лозунг – Татарстан без ампутаций», – добавил Терегулов.

По словам врачей, современные технологии в 90% случаях позволяют восстановить сосуды и артерии, которые поражаются при сахарном диабете, правда при своевременном обращении пациента. Другими словами, медикам удается спасти пациента от ампутации, если он вовремя окажется у профильного специалиста.

«Ампутация – операция, которая приводит пациента к полной инвалидизации. И по статистиске, в два раза снижается выживаемость пациентов через год. А у пациентов, которым удалось восстановить кровообращение, выживаемость в два раза лучше», – добавил профессор, сосудистый хирург Александр Максимов