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В Татарстане планируют оборудовать искусственным освещением 53 км дорог
В Татарстане проведут проектно-изыскательские работы для установки светофоров и искусственного освещения на автомобильных дорогах. Стоимость работ оценивается в 17,6 млн рублей, заказчиком выступает «Главтатдортранс», следует из информации на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, протяженность дорог, на которых в дальнейшем запланирована установка освещения, составляет 52,97 км. Предстоит также устройство семи светофоров и реконструкция еще одного.
Подрядчик должен провести инженерные изыскания, топографо-геодезические работы, разработать необходимую документацию, пройти госэкспертизу о проверке достоверности сметной стоимости объекта, а также устранить возможные недочеты.
В госконтракте значатся 38 участков дорог, которые охватят работы. Они расположены в Апастовском, Кукморском, Лаишевском, Агрызском, Азнакаевском, Аксубаевском, Альметьевском, Буинском, Дрожжановском, Заинском, Зеленодольском, Нижнекамском, Нурлатском, Мензелинском, Муслюмовском, Менделеевском, Мамадышском, Сабинском, Спасском, Тетюшском, Черемшанском, Балтасинском и Тукаевском районах. Сроки завершения работ варьируются от 15 июля до 24 октября 2024 года.
Средства выделят из бюджета Татарстана.
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
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