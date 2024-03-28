В Татарстане планируют оборудовать искусственным освещением 53 км дорог

В Татарстане проведут проектно-изыскательские работы для установки светофоров и искусственного освещения на автомобильных дорогах. Стоимость работ оценивается в 17,6 млн рублей, заказчиком выступает «Главтатдортранс», следует из информации на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, протяженность дорог, на которых в дальнейшем запланирована установка освещения, составляет 52,97 км. Предстоит также устройство семи светофоров и реконструкция еще одного.

Подрядчик должен провести инженерные изыскания, топографо-геодезические работы, разработать необходимую документацию, пройти госэкспертизу о проверке достоверности сметной стоимости объекта, а также устранить возможные недочеты.

В госконтракте значатся 38 участков дорог, которые охватят работы. Они расположены в Апастовском, Кукморском, Лаишевском, Агрызском, Азнакаевском, Аксубаевском, Альметьевском, Буинском, Дрожжановском, Заинском, Зеленодольском, Нижнекамском, Нурлатском, Мензелинском, Муслюмовском, Менделеевском, Мамадышском, Сабинском, Спасском, Тетюшском, Черемшанском, Балтасинском и Тукаевском районах. Сроки завершения работ варьируются от 15 июля до 24 октября 2024 года.

Средства выделят из бюджета Татарстана.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»