В Татарстане планируют обеспечивать поливальными системами тысячу гектаров полей в год

Сегодня в селе Нармонка Лаишевского района Татарстана состоялось выездное заседание Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. На нем парламентарии обсудили развитие мелиорации в республике, а также внесение изменений в Экологический кодекс Татарстана.

«Сегодня мы решили ознакомиться с итогами работы по программе мелиорации за первое полугодие в нашей республике. На сегодняшний день только 32 тыс. гектаров земли обеспечены орошением, тогда как могут быть [обеспечены им] более 160 тыс. гектаров. Мы должны стремиться использовать эту технологию только там, где необходим обильный полив, чтобы обеспечить продовольственную безопасность Татарстана», — отметил председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.

Он подчеркнул, что стимулами для развития системы мелиорации в регионе стали засухи 2010 и прошлого, 2021 года, когда урожай сильно пострадал. При этом на сегодняшний день технологией обеспечено очень малое количество земель и в случае прихода аналогичной засухи урон урожаю всё равно будет высок. Поэтому необходимо ежегодно устанавливать поливальные машины еще на 1 тыс. гектаров.

По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Дмитрия Яшина, за последние семь лет в систему орошения земли в Татарстане было вложено более 7,5 млрд рублей, при этом было проложено более 200 километров трубопроводов для полива урожая.

«Сегодня большие средства на развитие мелиорации выделяются из федерального бюджета. Также за счет республиканских средств обеспечивается поддержка фермеров при покупке соответствующего оборудования», — добавил Яшин.

После доклада его раскритиковал Азат Хамаев. По словам парламентария, замминистра не смог ответить на вопросы о прогнозируемых ценах на сельхозпродукцию в этом году в связи с планируемым высоким урожаем и о размере выручки сельхозпроизводителей, которые работают на орошаемой земле.

«Вы должны знать себестоимость, скажем, картошки и просчитывать цены. Это касается и других продуктов. Я не знаю, как Вы готовились к заседанию. За все время моей работы я не помню такого доклада», — заметил депутат.

Затем были рассмотрены вопросы внесения изменений в Экологический кодекс РТ в связи с принятием нового федерального закона, который меняет полномочия органов государственной власти в этой области.