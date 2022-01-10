В Татарстане планируется строительство 15 молочных комплексов

В Татарстане планируют начать строительство 15 молочных комплексов. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров во время поездки в Арский район, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Сейчас в республике строится более 20 молочных комплексов. Еще около 15 объектов планируется начать. И производство, и переработка молока осуществляются в республике, мощностей заводов для этого хватает», – отметил Зяббаров.

Министр подчеркнул, что в прошлом году, несмотря на засушливое лето, было заготовлено достаточно кормов для крупного рогатого скота. «Сейчас мы с производителями целенаправленно проводим кампанию по очищению и оздоровлению поголовья», – заметил он.

В этом году первый камень фундамента будущего молочного комплекса на 5 960 голов крупного рогатого скота заложили на территории сельскохозяйственного предприятия «Северный» в Арском районе. Кроме того, в агрофирме «Возрождение» запустили первый этап строительства комплекса на 600 голов.