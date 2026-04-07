В Татарстане планируют изменить порядок назначения выплат родственникам погибших на СВО

В Татарстане планируют внести изменения в порядок назначения выплаты родственникам погибших на СВО. Проект постановления Кабмина в настоящий момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Всего предполагается внести три изменения. Так, если неизвестно местонахождение отдельных родственников, указанных в заявлении о выплате, то решение о ее назначении принимается для всех членов семьи отдельно. При этом, сумма делится в равных долях на всех, имеющих право на получение компенсации, в том числе родственников, чье местонахождение неизвестно.

Кроме того, если известно, что у погибшего есть еще претенденты на выплату, которые не подали заявление, то им будет направлено уведомление о возможности его подачи. При неполучении ответа в течение 30 дней или отказе от денег, сумма будет делиться в равных долях между остальными членами семьи, имеющими на нее право.

Также, если отдельные члены семьи погибшего не были указаны в заявлении на выплату или их принадлежность к членам семьи была установлена судом уже после назначения выплаты, то они вправе обратиться к родственникам, уже получившим выплату, с требованием выделить причитающуюся им долю. Если этот спор не будет разрешен по соглашению, то его будет разрешать суд.