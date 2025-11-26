news_header_top
Общество 26 ноября 2025 18:56

В Татарстане планируют изменить минимальный взнос на капитальный ремонт

В Татарстане планируют изменить минимальный размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Соответствующее постановление на данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, планируется внести изменения в закон «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан». Сумма взноса за один квадратный метр увеличится с 8,47 на 10,16 рубля.

В случае принятия, постановление вступит в силу с 1 января 2026 года.

