Общество 28 ноября 2025 12:48

В Татарстане планируют ежегодно обновлять 5% коммунальных сетей

После 2030 года в Татарстане планируют ежегодно обновлять 5% коммунальных сетей. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина.

По словам Айзатуллина, Минстрой РФ поставил перед республикой задачу обеспечить к 2030 году ежегодную замену 2, 5% коммунальной инфраструктуры. Несмотря на серьезный объем работы, прогнозируется выход на эту планку уже по итогам этого года.

«… мы понимаем, что этого недостаточно. Наша цель – выйти на уровень замены 5% сетей ежегодно», – рассказал министр.

#Минстрой рт #Марат Айзатуллин #программа модернизации коммунальной инфраструктуры
