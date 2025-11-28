После 2030 года в Татарстане планируют ежегодно обновлять 5% коммунальных сетей. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина.

По словам Айзатуллина, Минстрой РФ поставил перед республикой задачу обеспечить к 2030 году ежегодную замену 2, 5% коммунальной инфраструктуры. Несмотря на серьезный объем работы, прогнозируется выход на эту планку уже по итогам этого года.

«… мы понимаем, что этого недостаточно. Наша цель – выйти на уровень замены 5% сетей ежегодно», – рассказал министр.