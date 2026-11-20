В Татарстане планируют автоматизировать управление ресурсами медорганизаций – на это направят 19,5 млн рублей. Соответствующий тендер был размещен на сайте Госзакупок.

Согласно документам, работы пройдут в четыре этапа. На первых двух планируется создать методики и инструменты для оценки и повышения эффективности использования финансовых, кадровых и других ресурсов медорганизаций. На третьем – математические алгоритмы, которые смогут предсказывать риски нерационального использования ресурсов. На последнем этапе будет разработана и испытана автоматизированная система на основе выработанных методик и алгоритмов.

Завершить создание системы планируется до 31 мая 2027 года.