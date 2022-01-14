В Татарстане планируется закупка персональных ноутбуков для школьных учителей

В этом году планируется закупка персональных ноутбуков для учителей школ Татарстана, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Татарстан вошел в федеральный проект по формированию IТ-инфраструктуры образовательных организаций по стандарту „Цифровая школа” для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к интернету», — отметили в министерстве.

Реализация проекта запланирована на 2022–2023 годы. Проект предполагает оснащение образовательных организаций материально-технической базой, модернизацию кабельных систем, локальных вычислительных сетей и сетей беспроводного доступа Wi-Fi. В этом году предполагается провести обследование учреждений и разработать проектную документацию.

Кроме того, начнется реализация проекта «Электронное образование Республики Татарстан 2.0». Он связан с масштабной модернизацией государственной информационной системы «Электронное образование РТ».

«Модернизация системы позволит перейти на новую модель цифрового управления системой образования в соответствии с федеральными задачами. Проектирование системы запланировано в течение первой половины 2022 года. Затем начнутся работы по модернизации и внедрению обновленной системы на территории Татарстана», — уточнили в ведомстве.

В этом году также продолжится реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». По этому проекту информационно-коммуникационное оборудование закупят для 46 школ и шести средних специальных учебных заведений.

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным, они воплощаются в жизнь начиная с 2019 года. После начала пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса их цели были скорректированы.