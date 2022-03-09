В Татарстане планируется ввести свыше 2,7 млн кв. метров жилья за год

В планах у Минстроя Татарстана в этом году ввести в эксплуатацию более 2,7 млн кв. метров жилья. Об этом сообщил журналистам министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на брифинге, посвященном строительству и капитальному ремонту в республике.

«В этом году планируется ввести более 2,7 млн кв. метров жилья – это 148 многоквартирных домов, 56 домов в рамках инвестиционной программы некоммерческой организации государственного жилищного фонда при Президенте РТ и 12,4 тыс. объектов индивидуального жилищного строительства», – сказал министр.

Он также отметил, что Татарстан традиционно входит в число регионов с самым большим объемом жилищного строительства – 28 кв. метров на человека. Это на 1,1 кв. метр превышает среднероссийский показатель по обеспеченности жилой площадью на одного жителя.