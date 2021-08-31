В Татарстане откроются четыре новых производства стройматериалов

Круглый стол на тему «Расширение использования нефтехимической продукции республиканского производства в строительной отрасли» с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова состоялся сегодня в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума.

На заседании татарстанские компании представили свою продукцию, которая могла бы применяться в строительстве.

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов напомнил, что по итогам прошлого года Татарстан вошел в топ-5 регионов по объемам строительства. В промышленном и гражданском секторах реализуются крупные проекты по программам, действующим в Татарстане, и федеральным национальным проектам.

«Высокие темпы строительства должны быть обеспечены соответствующим ростом промышленности строительных материалов. Наши производители готовы к этим задачам. По итогам прошлого года было открыто на территории республики семь новых предприятий, в текущем году запущено одно предприятие в Лаишевском районе. До конца года запланирован ввод еще четырех новых производств, а также завершение модернизации „Камэнергостройпрома“ в Нижнекамске», — сообщил замминистра.

Он отметил, что минерально-сырьевая база и развитая отрасль стройиндустрии республики на сегодняшний день позволяют выпускать широкий спектр строительной продукции — как традиционных материалов, так и инновационных, с улучшенными характеристиками.

Кроме того, замминистра рассказал, что всего начиная с 2010 года в республике введено в эксплуатацию примерно 60 химических и нефтехимических производств, ориентированных на выпуск продукции строительного назначения либо продукции, являющейся сырьем для производства инновационных строительных материалов и изделий.

«Внедрение новых материалов — это сложный путь, и не всегда производители могут пройти его самостоятельно. В этой связи необходимы совместные усилия отраслевых министерств, производителей продукции строительной химии и ученых в проведении более активной политики в продвижении прогрессивных материалов», — подчеркнул Фролов.

В ходе круглого стола ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашит Низамов рассказал о внедрении научно-инновационных разработок КГАСУ, направленных на расширение использования республиканской нефтехимической продукции в строительной отрасли.

Участникам круглого стола были представлены инновационные строительные материалы от аэрозольной компании «ТРИС». Президент РТ поручил подготовить практики использования продукции. Свои технологии также представили компании «Эм-Си Баухеми» (MC-Bauchemie) и «Полипласт-Казань», Казанский завод синтетического каучука и компания «ЗИКА».

«Мы стараемся, чтобы инновации шли в строительную отрасль», — сказал в заключение Рустам Минниханов. Он попросил подготовить поручения по каждому пункту.