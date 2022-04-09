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Сельское хозяйство
9 апреля 2022  04:20

В Татарстане планируется увеличить площади возделывания сои

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В Татарстане в этом году запланировано увеличение площади возделывания сои. В прошлом году соя возделывалась в 11 районах на площади 4,9 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Соя — перспективная культура, потому что она является важным компонентом при составлении рациона в молочном животноводстве. Татарстан нацелен на развитие данного направления. Увеличение продуктивности при производстве молока невозможно без качественных сбалансированных кормов. Соя еще и хороший предшественник для сельскохозяйственных культур», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Дмитрий Яшин.

За прошлый год валовой сбор семян сои в республике достиг 6,6 тыс. тонн. Средняя урожайность составила 13,5 центнера с гектара.

В последние годы в целом по России наблюдается стабильный рост посевных площадей сои, в связи с чем актуальным является вопрос селекции и семеноводства этой культуры.

#минсельхозпрод рт
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