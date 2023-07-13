В Татарстане планируется обновить 563 автобуса. В целом износ этих транспортных средств достигает 70%. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на 45-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Обновление транспорта нашими перевозчиками подготовлено, находится в работе. Мы скоро должны получить новый парк автобусов, — сказал глава Миндортранса. — С небольшим запасом будем перекрывать наши старые автобусы. Износ автобусов на сегодня составляет более 70%».

Речь идет в том числе и об автобусах, работающих на городских маршрутах. В настоящее время функционируют 400 автобусов старше десяти лет, добавил Ханифов.

Всего в республике работают 1869 пассажирских автобусов, которые обслуживают 801 маршрут. Пассажирскими автотранспортными предприятиями за пять месяцев перевезено 120 млн пассажиров, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.