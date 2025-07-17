В этом году в Татарстане планируется обеспечение жильем 450 детей-сирот. В прошлом году жилье в регионе получил 621 представитель этой категории. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на 11-м заседании Госсовета республики VII созыва.

«С 2013 по 2024 год обеспечено жильем специализированного жилищного фонда более 5,3 тыс. человек из числа сирот», – рассказал он.

Хадиуллин добавил, что в рамках национальных проектов, программ Минросвещения РФ, а также решений руководства республики в прошлом году введены в эксплуатацию 17 объектов образования. Кроме того, капитально отремонтировано более 180 образовательных организаций.

С этого года Минобрнауки РТ участвует в национальных проектах «Молодежь и дети», «Семья» и «Кадры».

«Научно-образовательный комплекс республики планирует принять участие и уже включился в реализацию национальных проектов технологического лидерства. Определены 15 потенциальных участников этого процесса – образовательные организации высшего образования и научные учреждения», – подчеркнул министр.