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Ру Тат
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Транспорт
4 мая 2022  13:36
Надежда Гордеева

В Татарстане планируется начать реконструкцию М7 от Набережных Челнов до Башкортостана

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В Татарстане в этом году планируется начать строительно-монтажные работы по реконструкции участка трассы М7 «Волга» от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном. Об этом сообщил заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Сергей Автономов на брифинге в Кабинете Министров РТ. 

«Реконструкция участка общей протяженностью более 98 километров пройдет в пять этапов. Стоимость работ оценивается в 73 млрд рублей. Документация по всем пяти этапам направлена в Главгосэкспертизу», — рассказал представитель Федерального управления автомобильных дорог Волго-Вятского региона.

Кроме того, по словам Автономова, планируется строительство 22 надземных пешеходных переходов на участке от села Шали до начала обхода Набережных Челнов.

#трасса м7 волга #Реконструкция дорог
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