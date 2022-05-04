В Татарстане планируется начать реконструкцию М7 от Набережных Челнов до Башкортостана

В Татарстане в этом году планируется начать строительно-монтажные работы по реконструкции участка трассы М7 «Волга» от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном. Об этом сообщил заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Сергей Автономов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Реконструкция участка общей протяженностью более 98 километров пройдет в пять этапов. Стоимость работ оценивается в 73 млрд рублей. Документация по всем пяти этапам направлена в Главгосэкспертизу», — рассказал представитель Федерального управления автомобильных дорог Волго-Вятского региона.

Кроме того, по словам Автономова, планируется строительство 22 надземных пешеходных переходов на участке от села Шали до начала обхода Набережных Челнов.