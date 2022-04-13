В Татарстане планируется капремонт и строительство семи сельских домов культуры

В Татарстане в этом году планируется капитальный ремонт и строительство семи сельских домов культуры. Об этом сообщила первый заместитель министра культуры республики Юлия Адгамова на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«В первый раз в 2022 году в рамках федерального финансирования будет проведен капитальный ремонт домов культуры», – сказала докладчик.

По словам Адгамовой, в прошлом году по региональному проекту «Культурная среда» построено три сельских дома культуры на 100 мест в Мензелинском и Кукморском районах.

Кроме того, по республиканским программам построен 341 и отремонтировано 233 сельских клуба, 26 школ искусств.