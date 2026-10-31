В Татарстане план ввода жилья выполнен на 99%

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Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин доложил на совещании в Доме Правительства РТ о реализации программ строительства объектов социально-культурной сферы, жилищном строительстве, обеспечении жильем отдельных категорий граждан и модернизации инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе приняли участие Председатель Госсовета Фарид Абдулганиев и Премьер-министр Алексей Песошин.

Согласно полученной информации, план ввода жилья на 31 октября выполнен на 99% – введено более 3 млн кв. м. По линии коммерческого строительства сдано 99% от плана – 116 многоквартирных домов общей площадью более 1 млн 34 тыс. кв. м. По социальной ипотеке годовой план выполнен на 74%: из 108 домов завершены 38 общей площадью 111 тыс. кв. м. Наибольшее выполнение – по индивидуальному жилищному строительству: сдано 1 млн 995 тыс. кв. м, или 101% от плана.

Также продолжается обеспечение жильем отдельных категорий граждан. По категории «Дети-сироты» (641 получатель) заключены три госконтракта на приобретение 260 жилых помещений; Минземимущество республики объявляет аукцион на приобретение 381 помещения в рамках четвертого госконтракта. В категории «Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей» из 22 сертификатов реализовано 19 на почти 2 тыс. кв. м, для оставшихся трех Госжилфонд подбирает жилье. В категории «Молодые семьи» из 61 получателя с жильем не определились только двое, остальные 59 использовали субсидию. Из трех вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев жилье приобрели две семьи, оставшемуся сертификат оформят после доведения федеральных средств.

Завершена программа обустройства земельных участков для многодетных семей – за две недели сдан последний объект по сетям водоснабжения в Высокогорском районе.

По отрасли «Образование» из 10 объектов в работе остаются три: школа в Казани (92% строительно-монтажных работ) и два переходящих на следующий год детских сада в Пестречинском и Зеленодольском районах (72% и 85%). В отрасли «Культура» в работе остаются 4 объекта – детские школы искусств по нацпроекту «Семья» с выполнением 46%. На рекультивации иловых полей в Казани по нацпроекту «Экологическое благополучие» закрыто 89% работ.

На текущей неделе завершена программа благоустройства 51 общественного пространства – сданы последние шесть объектов в шести муниципалитетах. Продолжается модернизация инженерных сетей в рамках шести республиканских и двух федеральных программ. Завершена программа модернизации очистных сооружений в Балтасинском районе. По республиканской программе модернизации коммунальной инфраструктуры из 110 объектов не завершены 13 (общее выполнение 92%), за две недели работы завершены на 7 объектах. По федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» выполнено 99% работ, в работе остаются 3 объекта в Набережных Челнах. По проекту «Современный облик сельских территорий» в работе последний объект в Буинском районе (99%), завершен объект в Кукморском районе.

Работа по получению паспортов готовности теплоснабжающих организаций близится к завершению: паспорта получили 37 районов, работа ведется в 8 муниципалитетах и должна завершиться до 20 ноября.

По данным пресс-службы, с начала года саморегулируемые организации провели 2 525 проверок в рамках профилактики предупреждения производственного травматизма, в том числе 1 322 с выездом на объекты. Дисциплинарные меры применены 274 раза. Инспекция Госстройнадзора вынесла 523 постановления об административной ответственности, организовав 1 464 проверки. Главное инвестиционно-строительное управление провело 2 444 контрольно-надзорных мероприятия; из 4 887 выявленных нарушений устранены 4 742.