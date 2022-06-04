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Ру Тат
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Строительство
4 июня 2022  11:07

В Татарстане план по жилищному строительству выполнен на 60%

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Жилищное строительство в Татарстане продолжает удерживать хороший темп. На данный момент выполнено более 60% от годового плана. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. 

Он доложил, что на этой неделе строители перешагнули планку в 1 млн 663 тыс. кв. метров. Сдано 100 тыс. кв. метров в рамках программы социальной ипотеки — это 66% от плана. На 63% выполнены годовые показатели по линии индивидуального жилищного строительства — готовы 7 797 домов. 

В коммерческом строительстве показатель оценивается в 54%. Из 148 многоквартирных домов сданы 69. 

Совещание провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщается на сайте Правительства.

#Алексей Песошин
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