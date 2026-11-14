В Татарстане план по вводу жилья выполнили на 102%

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В Татарстане с начала года ввели 3 млн 234 тыс. кв. метров жилья. План по состоянию на 14 ноября выполнен на 102%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба Раиса РТ.

По программе коммерческого строительства сдали 116 многоквартирных домов общей площадью более 1,034 млн кв. метров. Это 99% от запланированного объема. В рамках социальной ипотеки годовой план выполнен на 74%: из 108 домов завершили строительство 38 общей площадью более 111 тыс. кв. метров.

Наибольший показатель зафиксирован в индивидуальном жилищном строительстве. Здесь ввели более 2 млн кв. метров жилья, что составляет 106% от плана.

Министр также рассказал о реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. В частности, для детей-сирот заключили три госконтракта на приобретение 260 квартир. Еще два аукциона на покупку 357 жилых помещений объявили 10 ноября. Кроме того, готовится аукцион на приобретение еще 24 квартир.

В программе обеспечения жильем молодых семей субсидии использовали 59 из 62 получателей. Среди многодетных семей, имеющих пять и более детей, жильем обеспечили 19 из 22 обладателей сертификатов.

В сфере строительства социальных объектов завершили все запланированные на этот год общеобразовательные учреждения. При этом два детских сада в Пестречинском и Зеленодольском районах остаются переходящими на следующий год. В отрасли культуры продолжается строительство четырех детских школ искусств в рамках нацпроекта «Семья».

Также в Татарстане продолжается модернизация инженерных сетей. По республиканской программе коммунальной инфраструктуры работы завершены на большинстве объектов, общее выполнение составляет 95%. В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» остаются три объекта в Набережных Челнах.

Кроме того, в республике продолжается работа по снижению производственного травматизма в строительной отрасли. С начала года саморегулируемые организации провели 2 тыс. 559 проверок, а специалисты Госстройнадзора вынесли 533 постановления об административной ответственности.