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В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 95%
В Татарстане введено 2 млн 936 тысяч кв. метров жилья, или 95% от годового плана. Об этом на совещании в Доме Правительства заявил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.
В части коммерческого жилья сданы 144 многоквартирных дома — это 81% от запланированных годовых показателей.
Программа соципотеки выполнена на 81%: готовы 35 домов. В части индивидуального жилищного строительства план на 2023-й перевыполнен на 9%.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, принимали участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Об этом передает пресс-служба руководителя республики.
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