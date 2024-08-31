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В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 83%
В Татарстане по состоянию на 31 августа введено 2 млн 607 тысяч кв. метров жилья, или 83% от плана. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, передает пресс-служба Раиса РТ.
Министр уточнил, что по линии коммерческого строительства сдано 40% от запланированного объема (это 99 многоквартирных домов), в части социальной ипотеки годовой план выполнен на 73% (сдано 28 из 56 домов, которые необходимо построить в этом году).
По линии индивидуального жилищного строительства сдано 14 078 домов площадью 1 млн 900 тысяч кв. метров.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Раис РТ Рустам Минниханов.
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