В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 39%

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На сегодняшний день в Татарстане введено 1 млн 240 тыс. кв. метров – это 39% от годового плана. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов, передает пресс-служба Раиса РТ.

По линии коммерческого строительства сдано 6% от запланированного объема – 29 многоквартирных домов. По социальной ипотеке план выполнен на 27% – из 56 домов сдано 13.

По линии индивидуального жилищного строительства сдано 8 245 домов площадью 1 млн 113 тыс. кв. метров, что составляет 74% от годового плана.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.