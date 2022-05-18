В Татарстане план по вводу жилья на 2022 год выполнен почти наполовину

В Татарстане план по годовому вводу жилья выполнен на 49%. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал замглавы Минстроя республики Ильшат Гимаев.

«В этом году план показателей по вводу жилья составляет 2 млн 755 тыс. кв. метров жилья. На сегодня я могу констатировать, что мы идем в графике, темпы неплохие. Конкретно на сегодня сдан 1 млн 347 тыс. кв. метров жилья, что составляет 49% от годового плана и 128% в к уровню прошлого года. Фактически я могу отметить, что мы выполнили половину программы», – сказал он.

Гимаев добавил, что в оставшиеся семь месяцев будет обеспечена планомерная сдача объектов в эксплуатацию.