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Ру Тат
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Недвижимость
18 мая 2022  11:18
Эльвира Зайнулина

В Татарстане план по вводу жилья на 2022 год выполнен почти наполовину

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В Татарстане план по годовому вводу жилья выполнен на 49%. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал замглавы Минстроя республики Ильшат Гимаев.

«В этом году план показателей по вводу жилья составляет 2 млн 755 тыс. кв. метров жилья. На сегодня я могу констатировать, что мы идем в графике, темпы неплохие. Конкретно на сегодня сдан 1 млн 347 тыс. кв. метров жилья, что составляет 49% от годового плана и 128% в к уровню прошлого года. Фактически я могу отметить, что мы выполнили половину программы», – сказал он.

Гимаев добавил, что в оставшиеся семь месяцев будет обеспечена планомерная сдача объектов в эксплуатацию. 

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