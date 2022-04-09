В Татарстане план по строительству жилья выполнен на треть

В Татарстане к началу апреля сдано уже 915 тысяч кв метров жилья. Это составляет 33% от плана строительства на весь год сообщил на совещании в Доме Правительства РТ первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

При этом по программе соципотеки сдано уже 55% от плана. В абсолютных цифрах этот показатель составил более 83 тыс кв метров, уточняет пресс-служба Президента РТ.

В сегменте индивидуального жилья тоже хорошие темпы: 39% от запланированных объемов. Построен 4 861 дом.

В сегменте коммерческого строительства годовой план выполнен на 19%.

Ранее Президент РФ Владимир Путин объявил, что по итогам 2021 года в стране поставлен новый рекорд: строители возвели по всей стране 90 млн кв. метров жилья.