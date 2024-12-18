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В Татарстане пилот, не выпустивший шасси и повредивший самолет, предстанет перед судом
В Татарстане пилот, который не выпустил шасси и повредил самолет, предстанет перед судом.
Как рассказали в Приволжской транспортной Прокуратуре, в июне в аэропорту Бегишево пилот-инструктор самолета марки Diamond-42 выполнял учебно-тренировочный полет и допустил ошибку пилотирования.
В результате невыпуска шасси самолет совершил жесткую посадку и получил повреждения. Собственнику самолета причинен ущерб свыше 6,7 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба». Уголовное дело направлено в Тукаевский районный суд Татарстана для рассмотрения.
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