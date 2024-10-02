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В Татарстане пешеход погиб после того, как его сбили два автомобиля
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В Татарстане 63-летний мужчина погиб после того, как его сбили два автомобиля.
ДТП произошло на 13-м километре трассы Нурлат - Кузайкино в Альметьевском районе РТ. Сначала на пешехода наехал 27-летний водитель автомобиля Opel, после чего его сбил Ford.
В результате двух наездов мужчина скончался.
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