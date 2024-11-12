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В Татарстане пешеход погиб под колесами автобуса
Сегодня вечером в Рыбно-Слободском районе в ДТП погиб человек.
По данным Госавтоинспекции РТ, водитель автобуса «Паз» насмерть сбил пешехода. Обстоятельства произошедшего выясняются.
По данным прокуратуры РТ, 56-летний пешеход шел по обочине дороги. От полученных травм пешеход скончался до приезда медиков.
На место происшествия выехал прокурор Рыбно-Слободского района РТ Максим Жолобов. По факту ДТП организована проверка.
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