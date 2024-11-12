В Татарстане пешеход погиб под колесами автобуса

Сегодня вечером в Рыбно-Слободском районе в ДТП погиб человек.

По данным Госавтоинспекции РТ, водитель автобуса «Паз» насмерть сбил пешехода. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным прокуратуры РТ, 56-летний пешеход шел по обочине дороги. От полученных травм пешеход скончался до приезда медиков.

На место происшествия выехал прокурор Рыбно-Слободского района РТ Максим Жолобов. По факту ДТП организована проверка.