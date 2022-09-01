В Татарстане первый звонок прозвенит более чем для 55 тыс. первоклассников

В Татарстане сегодня первый звонок прозвенит для 55 299 первоклассников. В том числе в Казани впервые за парты сядут более 20,7 тыс. учеников. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«В школах Татарстана в новом учебном году будут обучаться 490 829 учеников, в том числе 167 405 — в Казани», — рассказали в министерстве.

Школы республики с 1 сентября ожидает несколько нововведений. Это, в частности, еженедельные церемонии поднятия флагов и исполнения гимнов, введение уроков по изучению государственных символов России и «Разговоров о важном».

Как отметил на августовском республиканском педсовете глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин, в новом учебном году школы будут работать по обновленной программе воспитания. В ней акцент сделан на необходимость формирования у школьников таких ценностей, как «родина, человек, природа, семья, труд».

В связи с этим во все учебные заведения был направлен единый календарный план мероприятий, разработанный Министерством просвещения России. Каждая образовательная организация должна доработать программу, внести региональные и муниципальные компоненты в ее модули.

«Разговоры о важном» — это классный час, который будет проводиться первым уроком по понедельникам начиная с 5 сентября. Он будет посвящен традиционным ценностям страны. Разработаны тематики таких уроков до конца года для всех классов, формат их проведения определит классный руководитель. Например, можно будет показывать учащимся короткометражные фильмы.

На сегодня Минпросвещения создало 42 фильма, посвященных героям Великой Отечественной войны.