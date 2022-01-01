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Общество
1 января 2022  11:46

В Татарстане первый ребенок 2022 года появился на свет в семье врачей

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В Татарстане первый ребенок 2022 года родился в семье врачей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Девочка появилась на свет в 00.01 по московскому времени в Клинике медицинского университета Минздрава РТ. Ее вес составил 2900 граммов.

Родители ребенка работают в Зеленодольской ЦРБ. Мать девочки — эпидемиолог, отец — анестезиолог-реаниматолог. В этой семье уже есть один ребенок — мальчик 2020 года рождения.

#рождение ребенка #минздрав рт
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