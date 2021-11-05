Более 1,6 млн татарстанцев привились первым компонентом вакцины от Covid-19

Более 1,6 млн жителей Татарстана сделали первую прививку от новой коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Продолжается вакцинация – наше спасение от сложившейся ситуации, провакцинировано более 1,5 млн человек – 1 652 023 получили первый компонент», - отметил спикер.

Кроме того, 1 075 000 жителей РТ сделали обе прививки. Еще 300 тыс. человек прошли вакцинацию повторно спустя полгода после первых прививок.