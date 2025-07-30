В Татарстане первые образцы пшеницы нового урожая соответствуют продовольственным целям

Специалисты лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в РТ в рамках госмониторинга зерна проверили более 82 тыс. тонн мягкой пшеницы (26% от валового сбора данной зерновой культуры в республике на 28 июля и 48% от объема пшеницы, на который поступили уведомления от сельхозпроизводителей).

Всего с начала уборки урожая, стартовавшей 15 июля, представители филиала отобрали 130 проб зерна в 25 районах Татарстана и провели более 1,8 тыс. исследований. Итог – зерна соответствуют качеству образцов партий пшеницы 3-го, 4-го и 5-го классов, сообщила пресс-служба филиала.

37,9% пшеницы нового урожая (31 тыс. тонн) отнесено к 3-му и 4-му классам. Наилучшие показатели по натуре зерна зафиксированы в 5 районах: Актанышском, Буинском, Спасском, Чистопольском и Дрожжановском.

«Содержание клейковины в поступившей пшенице составляет 26%, показатели качества по ИДК находятся в диапазоне 80–90 единиц, что соответствует II группе для 3-го и 4-го классов, показатели натуры в среднем 745 г/л, стекловидность зерна – 50%, сорных примесей и вредителей специалисты не выявили», – сообщила руководитель органа инспекции филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в РТ Светлана Белова.

В ходе испытаний специалисты лаборатории определяли такие показатели качества зерна, как зерновая примесь, натура, стекловидность, качество и количество сырой клейковины, протеин, массовая доля влаги; исследовали зерно на показатели безопасности (зараженность вредителями, загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями), кроме того, зерно проанализировали на наличие вредных примесей (спорынья, триходесма седая, софора лисохвостая, вязель разноцветный, горчак ползучий и другие).

Как пояснила руководитель органа инспекции филиала, определение класса пшеницы производится по наихудшим показателям, не учитывающим влажность и сорную примесь, которые меняются после подработки зерна. Окончательную оценку качества пшеница получит по завершении уборочной кампании в ноябре 2025 года и после лабораторного исследования всех поступивших проб зерна. Мониторинг охватит все 43 муниципальных образования республики.

На 28 июня в филиал ФГБУ «ЦОК АПК» в РТ в рамках госмониторинга зерна поступило 190 уведомлений от сельхозпроизводителей на исследование нового урожая пшеницы, общий объем которой составил почти 235 тыс. тонн.

В ближайшие месяцы специалисты аккредитованной испытательной лаборатории филиала планируют охватить 100% сельхозпроизводителей пшеницы и провести не менее 67 тыс. исследований всего валового сбора этой с/х культуры. Для этого им предстоит отобрать в общей сложности около 3,5 тыс. проб пшеницы в местах формирования партий зерна в районах республики.