В Татарстане перевыполнен план по посеву озимых

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане при запланированных 526 тыс. гектаров озимыми культурами засеяно 550 тыс. гектаров, или 105% к плану. Погодные условия позволили завершить сев озимых в оптимальные сроки, рассказал на республиканском совещании в Доме Правительства региона вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Традиционное совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Говоря о ситуации с озимыми культурами, докладчик отметил, что продуктивная влага при их севе в пахотном слое практически отсутствовала. Для поддержания потенциала всходов озимых в такой засушливый период рекомендуется работать в основном с жидкими удобрениями и с листовыми подкормками в комплексе с микроэлементами, пояснил он.

Вместе с тем в республике продолжаются уборочные работы. По словам главы Минсельхозпрода РТ, еще предстоит убрать 70 тыс. гектаров подсолнечника, 26 тыс. гектаров сахарной свеклы и 35 тыс. гектаров кукурузы, из которых 20 тыс. будут обмолочены на зерно. Необходимо также собрать картофель с 1,4 тыс. гектаров и овощи с 854 гектаров.

При этом из площадей, занятых сахарной свеклой, уже убрана половина — накопано 846 тыс. тонн корнеплодов. Средняя урожайность по республике равняется 327 ц/га. На сахарных заводах переработано 250 тыс. тонн свеклы, произведено 38,6 тыс. тонн сахара, заметил Зяббаров.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане насчитывается 66 единиц свеклоуборочной техники, из которых 59 — высокопроизводительные самоходные комбайны. При благоприятных погодных условиях можно завершить уборку сахарной свеклы за 25 дней, добавил министр.

Идет в регионе и копка картофеля. Убрано 3,5 тыс. гектаров, или 72% площадей. Накопано 92,5 тыс. тонн клубней при средней урожайности в 258 ц/га.

Кроме того, к 29 сентября в республике удалось заготовить 24,3 центнера кормовых единиц на одну условную голову. С учетом прошлогодних остатков обеспеченность кормами должна составить 35 центнеров кормовых единиц. Этого объема кормов хватит до следующего урожая, заверил Марат Зяббаров.