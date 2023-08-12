В Татарстане перевернулись «Жигули» с подростком за рулем, погиб 13-летний пассажир авто

В Лениногорском районе Татарстана перевернулись «Жигули», которыми управлял подросток, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

ДТП произошло сегодна около полудня у деревни Старое Шугурово.

Фото: © прокуратура Татарстана

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на грунтовой дороге, в результате чего автомобиль перевернулся.

13-летний пассажир машины погиб на месте от полученных травм. Водитель и еще один подросток-пассажир госпитализированы.

На место происшествия выехал Ленигорский городской прокурор Алексей Панишев. Организована процессуальная проверка.