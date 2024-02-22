В Татарстане переоснастят 11 школ для детей с ограниченными возможностями здоровья

В этом году обновят материально-техническую базу в 11 школах для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они расположены в девяти районах Татарстана. Об этом сообщила начальник управления общего образования Минобрнауки РТ Татьяна Алексеева в Общественной палате РТ.

«Из всех регионов России это самое большое количество школ для особенных детей, которые переоснащаются», – рассказала спикер на общественных обсуждениях результатов реализации публично сформированных целей и задач Минобрнауки РТ за 2023 год.

Алексеева уточнила, что в этом году обновят оборудование в школах, которые находятся в Набережных Челнах, Азнакаевском, Елабужском, Нижнекамском, Мамадышском, Лениногорском, Мензелинском, Менделеевском и Кукморском районах. «В Казани девять таких школ, и они давно переоснащены», – подчеркнула она.

В школах обновляют кабинеты швейного дела для урока технологии, профессиональное оборудование учителей-дефектологов для коррекционной работы, кабинеты психолога, спортивные залы, библиотеки.

«В 2022 году 43% коррекционных школ, то есть 23 из 53, были оснащены современным оборудованием. На 2023–2024 годы еще 16 школ было определено для обновления. Количество детей с ОВЗ растет, и нам необходимо улучшать материально-техническую базу таких школ», – отметила начальник управления.

По ее словам, в Татарстане проживает 31 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 13 тыс. обучается в школах.