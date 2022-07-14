В Татарстане переименуют село Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района

В Татарстане село Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района переименуют в Сиктерме. Предложение совета муниципалитета было поддержано сегодня большинством депутатов на 33-м заседании Госсовета РТ.

«Совет Старохурадинского сельского поселения Алькеевского района вышел с инициативой о переименовании села Сиктерме-Хузангаево в Сиктерме. По этому вопросу было проведено собрание жителей данного населенного пункта. Явка составила 51,5%. По итогам голосования за переименование села проголосовали все жители, участвующие в собрании», – рассказал глава Алькеевского района Александр Никошин.

Он отметил, что депутаты сельского поселения и райсовета также поддержали инициативу. Кроме того, 24 июня состоялись публичные слушания, на которых присутствовали 109 человек. Из них за переименование села проголосовали 106 человек.

«Учитывая пожелания жителей и принимая во внимание их заинтересованность в возвращении наименования села, широко известного в прошлом, прошу поддержать», – заявил Никошин.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин добавил, что «все процедурные вопросы проведены публично». «Тема для нас не новая. Лет 15–16 назад этот вопрос поднимался. Тогда было найдено решение – два имени соединили. И тогда было много мнений и споров, но превалирующим стало то, что надо поддержать мнение сельчан», – подчеркнул он.

Входящее сейчас в состав Старохурадинского сельского поселения село Сиктерме-Хузангаево было основано в первой половине XVIII века. Упоминалась также как Среднее Иштубаево, Сихтарма, Сиктерьма. Нынешнее название населенный пункт носит с 2004 года. Оно связано с именем чувашского поэта Петра Хузангая, родившегося здесь в 1907 году.