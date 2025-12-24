В Татарстане переименуют дома-интернаты психиатрического профиля в «дома социального обслуживания». Соответствующий законопроект приняли сегодня депутаты на 17-м заседании Госсовета РТ.

«Данное наименование не содержит указания на заболевания и отражает гуманный подход к людям, проживающим в таких учреждениях», – пояснила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Законопроект разработан в соответствии с правилами Министерства труда и социальной защиты РФ по организации деятельности учреждений соцобслуживания. Приказом Минтруда России наименование «дом-интернат для лиц с психическими расстройствами» заменено на «дом социального обслуживания».