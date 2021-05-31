В Татарстане переименовали шесть психоневрологических интернатов

Елабужский, Зеленодольский, Казанский, Камско-Полянский, Ново-Чурилинский и Чистопольский психоневрологические интернаты получили новые названия. Постановление Кабинета Министров Татарстана о переименовании сегодня подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Теперь эти учреждения будут именоваться «домами-интернатами, предназначенными для граждан, имеющих психические расстройства», отмечается в документе.

Согласно постановлению, предложение об изменении названий шести психоневрологических интернатов внесло Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ. Теперь ведомство за 90 дней должно будет внести изменение в уставы этих государственных автономных учреждений социального обслуживания.