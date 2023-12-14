В Татарстане переименовали 19 остановок пригородных поездов

В Татарстане 19 остановочным пунктам пригородных поездов присвоены новые названия. Это сделано для удобства пассажиров, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Остановочные пункты, которые ранее имели только цифровое обозначение километра, переименованы по названию близлежащих населенных пунктов и предприятий», – говорится в сообщении.

Одна железнодорожная остановка названа в честь Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Это бывший остановочный пункт «774 км».

Кроме того, переименованы остановки «771 км» в «Дачная», «766 км» в «Сосновый Бор», «753 км» в «Вязовые», «21 км» в «Киреево», «55 км» в «Карамасары», «95 км» в «Черки-Кильдуразы», «746 км» в «Андреевский».

Переименованы также остановочные пункты «787 км» в «Лебяжье», «795 км» в «Элекон», «797 км» в «Брикетный», «804 км» в «ж.к. Дербышки», «807 км» в «Березовка», «823 км» в «Старые Бирюли», «835 км» в «Иске Казан», «849 км» в «Качелино», «871 км» в «Смак-Корса», «880 км» в «Новое Чурилино», «915 км» в «Байлянгар».