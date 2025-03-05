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Происшествия 5 марта 2025 09:06

В Татарстане передали в суд дело пассажира поезда, угрожавшего ножом подростку

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В Татарстане завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого является пассажир поезда, обвиняемый в хулиганстве в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

В декабре прошлого года в электричке, следовавшей между станциями Дербышки и Ометьево, 53-летний уроженец Удмуртии направил туристический нож на 17-летнего подростка.

После инцидента злоумышленник попытался скрыться, но был задержан сотрудниками транспортной полиции.

Следователями собраны доказательства вины подозреваемого, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

#Уголовное дело
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