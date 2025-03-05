В Татарстане передали в суд дело пассажира поезда, угрожавшего ножом подростку
В Татарстане завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого является пассажир поезда, обвиняемый в хулиганстве в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.
В декабре прошлого года в электричке, следовавшей между станциями Дербышки и Ометьево, 53-летний уроженец Удмуртии направил туристический нож на 17-летнего подростка.
После инцидента злоумышленник попытался скрыться, но был задержан сотрудниками транспортной полиции.
Следователями собраны доказательства вины подозреваемого, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.