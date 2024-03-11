В Татарстане перед выборами обучение прошли более 3 тыс. наблюдателей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В преддверии выборов Президента России в Татарстане проведено 45 образовательных мероприятий для общественных наблюдателей. В них приняли участие свыше 3 тысяч человек, рассказал на заседании общественного штаба член Общественной палаты России, председатель Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю Общественной палаты РТ Тимур Какохо.

Мероприятие проходило на площадке Общественной палаты РТ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В России существует полномасштабная система общественного контроля за выборами, которая действует постоянно. Она включает в себя постоянные организационные структуры общественного контроля, в том числе и в Республике Татарстан. Эта система обеспечивает прозрачность и честность выборов, а также позволяет гражданам активно участвовать в процессе голосования и контролировать его результаты», — напомнил Какохо.

Он подчеркнул, что выборы проводятся в соответствии с законом и всеми международными стандартами. Это в том числе подтверждают и многочисленные наблюдательные миссии. Институт общественного наблюдения в стране формировался в течение многих лет. Его основная цель — добиться прозрачности и открытости голосования, а также защитить права и интересы граждан. Благодаря привлечению гражданского общества удается составить независимую оценку работы членов избиркомов.

Представитель Общественной палаты отметил, что созданная в России система является одной из наиболее масштабных в мире — она охватывает всю территорию страны, состоит из сотен общественных организаций, тысяч экспертов и сотен тысяч россиян, которые относятся к разным возрастным и социальным группам. Такой формат позволяет обеспечить надежный контроль за ходом выборов, гарантирует их честность и прозрачность, дает уверенность гражданом в том, что их право на свободное выражение воли будет защищено.

Фундаментом общественного контроля являются наблюдатели на избирательных участках по направлению Общественной палаты РФ и Общественных палат регионов. Чтобы обеспечить эффективность их работы, проводится обучение, построенное на единой методической программе с усовершенствованными модулями, которые касаются новелл избирательного законодательства, правового статуса наблюдателей и участников процесса, а также множества других пунктов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помимо этого, с учетом организации общественного наблюдения прошлых лет усовершенствованы практические и интерактивные модули. Так, участникам обучения предлагают смоделированные реальные ситуации на УИК. Решая их, кандидаты в наблюдатели смогут повысить свои компетенции, заранее разобрать конкретные ситуации, которые могут произойти на участке и выработать порядок действий в соответствии с ними.

В завершение программы каждый кандидат проходит итоговое тестирование, которое определит уровень его подготовки и закрепит полученные знания.

«Общественное наблюдение и контроль за выборами в Российской Федерации является правовым и политическим гарантом прозрачности и законности выборов. Миссия наблюдателей состоит в обеспечении прав всех участников избирательного процесса. Текущая общественно-политическая ситуация возлагает на наблюдателей дополнительную ответственность, связанную с защитой электорального суверенитета страны, отражением информационных и иных атак на избирательный процесс», — заключил Какохо.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).