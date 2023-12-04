В Татарстане перед судом предстанут исполнители и заказчик неудавшегося убийства супруги

В Татарстане закончилось расследование уголовного дела против трех жителей Буинского района и Ульяновской области, которых, в зависимости от роли каждого, обвиняют в покушении на организацию убийства, покушении на убийство и укрывательстве особо тяжкого преступления, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2019 году один из мужчин поссорился с супругой. Чтобы завладеть всем совместно нажитым имуществом, он договорился со знакомым, который должен был ему крупную сумму денег, что тот убъет его жену и выставит все как разбойное нападение.

Организатор обещал снять с него все долговые обязательства, заплатить 100 тысяч рублей и разрешить украсть барсетку с деньгами. Исполнитель согласился и привлек знакомого жителя Ульяновска, которому сказал, что супругов нужно просто избить.

В итоге на трассе Казань – Ульяновск мужчины подошли к машине пары, один из них нанес женщине несколько ударов ножом в область жизненно важных органов, а второй избил заказчика топорищем. После этого мужчины украли барсетку с 58 тысячами рублей и скрылись, а супруг обнаружил, что жена жива и отвез ее в больницу, где врачи оказали женщине помощь.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.