В Татарстане перед судом предстанут 30 участников ОПГ «Тукаевские»

Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении 30 участников организованной преступной группировки «Тукаевские». Им предъявлены обвинения в создании преступного сообщества, вымогательствах, мошенничествах, разбое и организации незаконной миграции.

По данным следствия, группировка действовала в Казани с 2009 по 2017 год. Участники ОПГ вымогали деньги у бизнесменов: угрожали поджогами, портили имущество и избивали предпринимателей, в том числе сотрудников букмекерской конторы «Спорт Бет».

Они похитили у граждан и компаний более 54 миллионов рублей под видом инвестиций в строительство. Также имитировали ДТП, чтобы незаконно получить более 7 миллионов рублей от страховых компаний.

Кроме того, члены ОПГ заставляли бизнесменов подписывать невыгодные договоры, например, на аренду земли, утверждая, что она принадлежит им.

Помимо прочего, они организовали незаконное пребывание в России для более чем 7600 иностранцев. Общий ущерб от деятельности группировки превысил 66 миллионов рублей.